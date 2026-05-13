In der Aktionswoche „Truck & Bus“ hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz, das für den Rhein-Pfalz-Kreis, die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Landau, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer zuständig ist, den gewerblichen Güterverkehr besonders ins Visier genommen. Schwerpunkte waren Lenk- und Ruhezeiten, der technische Zustand und die Ladungssicherheit. Von Montag bis Sonntag, wurden nach Angaben der Polizei 237 Lastwagen kontrolliert. Dabei wurden 121 Verstöße geahndet. In 14 Fällen führten festgestellte Mängel zu einem Verbot der Weiterfahrt.