Für ältere Menschen, die nicht in Urlaub fahren wollen oder können, organisiert die Abteilung Seniorenförderung der Stadt in diesem Sommer eine Aktionswoche: vom 24. bis 28. Juli in Mundenheim. Angedacht war auch eine zweite Aktionswoche in Oggersheim, die jedoch abgesagt werden musste.

Für die Aktionswoche in Mundenheim sind noch Plätze frei. Sie beinhaltet ein vielfältiges Programm täglich von 9.30 bis 17 Uhr: mit Gymnastik, Bingo, Gedächtnistraining sowie einen Vortrag der Schifferstadter Präventionstheatergruppe. Außerdem können Teilnehmer zwei Ausflüge – einer davon zur Bundesgartenschau nach Mannheim – dazubuchen. Der Wochenpreis beträgt – je nach Einkommen – 40 oder 70 Euro. Darin enthalten ist das Programm vor Ort, tägliches Mittagessen und dreimal Kaffee und Kuchen. Geplant ist auch ein kleines Grillfest.

Anmelden kann man sich unter Telefon 0621 504-2739. Benötigt werden ein Bescheid über eventuelle Sozialhilfen und – falls vorhanden – der Schwerbehindertenausweis. Sofern keine Nachweise vorlegt werden, werde der höhere Preis berechnet.