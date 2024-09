Zum achten Mal haben das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) Grundschulen und Kindergärten in ganz Deutschland aufgerufen, sich an den diesjährigen Aktionstagen „Zu Fuß zur Schule und in den Kindergarten“ zu beteiligen. In der Aktionswoche vom 16. bis 20. September sind die Kinder der Rupprechtschule ( Friesenheim) zu Fuß, mit dem Roller oder dem Rad unterwegs zur Schule. Dies soll den Kindern zeigen, wie viel Spaß es machen kann, sich zu bewegen, um fit und wach in den Tag zu starten, teilt die Schule mit. Um für die Kinder innerhalb der Aktionswoche den Weg in die Schule so sicher wie möglich zu gestalten, hat die Stadt Ludwigshafen einer temporären Straßensperrung zugestimmt. Somit wird die Nietzschestraße zwischen Franklinstraße und Schwalbenweg in den Zeiten von 7.30 Uhr bis 8 Uhr, von 12 Uhr bis 12.15 Uhr und von 12.55 Uhr bis 13.10 Uhr gesperrt. Die Firma Heck Verkehrstechnik GmbH Frankenthal hat der Schule die Beschilderung gebührenfrei geliehen. So sind die Aktionstage laut Schule eine gute Gelegenheit das gefährliche morgendliche Verkehrschaos vor der Schule zu entspannen. Seit Jahren werde vergeblich nach Möglichkeiten gesucht, die Straßenüberquerung für die mehr als 320 Grundschulkinder sicher zu gestalten. Eine solche dauerhafte temporäre Straßensperrung beziehungsweise eine Schulstraße wären nach Meinung der Schule eine gute Lösungsmöglichkeit.