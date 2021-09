Die Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz veranstaltet mit dem Krankenhaus Zum Guten Hirten und dem Demenzverbund Ludwigshafen am Samstag, 18. September, 10 bis 15.30 Uhr, einen Aktionstag anlässlich des Weltalzheimertags. Coronabedingt wird der Tag vom Offenen Kanal (OK TV) Ludwigshafen aus der Aula des Krankenhauses als Livestream über den Youtube-Kanal der Stadt (www.youtube.com/StadtLudwigshafen) übertragen. Interessierte können die Vorträge auf YouTube oder dem OK TV verfolgen. Die Themen reichen von „Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie in den Ludwigshafener Krankenhäusern“, über „Möglichkeiten frühzeitiger Hilfen“ bis hin zu „Fahreignung bei Demenz“, „Depression oder Demenz? Rapider Leistungsabfall am Arbeitsplatz“ und „Selbsthilfe“. Betroffene und Angehörige von Menschen mit Demenz sowie alle Neugierigen können auch über den Livechat Fragen an die Referent stellen. Eröffnet wird der Aktionstag von Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), Jörg Breitmaier (Ärztlicher Direktor) und Georg Adler (Vorstandsvorsitzender der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz).