In der Volkshochschule Ludwigshafen findet am Samstag, 9. Mai, von 9.30 bis 15.30 Uhr der erste Hitzeaktionstag statt. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte sowie an Angehörige und Fachkräfte, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten. Im Zentrum steht, wie Hitze wirkt, wie Schutz gelingt und welche Ernährung empfohlen wird. Ein Klimaspaziergang zeigt Unterschiede zwischen versiegelten und entsiegelten Flächen, erklärt Wärmespeicherung und Gegenmaßnahmen.

Hintergrund: Durch den Klimawandel nimmt die Zahl der Hitzetage deutlich zu. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke und sozial benachteiligte Personen. Sie erleiden überproportional häufig gesundheitliche Komplikationen. Daher liegt der Fokus auf vorbeugenden Maßnahmen. Eröffnet wird der Tag durch Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung bis Dienstag, 5. Mai, wird gebeten – telefonisch unter 0621 504-2238, per E-Mail an info@vhs-lu.de oder online unter www.vhs-lu.de. Veranstalter sind die VHS, die Stadt, das Gesundheitsamt und die Verbraucherzentrale.