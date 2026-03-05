Die Polizei und Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen setzen ein Zeichen gegen Sucht – mit einem Aktionstag und vielen Mitmachangeboten beim Heimspiel am Sonntag, 8. März, in der Eberthalle. Anwurf des Spiels gegen die SG BBM Bietigheim ist um 17 Uhr.

Unter dem Motto „Wir gemeinsam für LU!“ machen sich laut einer Pressemitteilung der Polizei die Inspektion Ludwigshafen 2 und die Eulen seit 2021 für die Bürger in Ludwigshafen stark. In der aktuellen Präventionskampagne wollen die Kooperationspartner auf die Gefahren von Drogen wie Alkohol und Cannabis aufmerksam machen. Ziel der Initiative ist es, insbesondere junge Menschen für die Risiken und Konsequenzen von Suchtmitteln zu sensibilisieren und sie zu einem verantwortungsvollen Umgang damit zu befähigen. Die Kampagne läuft seit Jahresbeginn.

Besucherinnen und Besucher erwartet laut Polizei ein Informationsangebot mit Mitmachaktionen von Polizei, Suchthilfenetzwerk und Gemeindepsychiatrie der Stadt Ludwigshafen, des Regionalen Arbeitskreises Suchtprävention, vom Haus der Diakonie Ludwigshafen, der Krankenkasse „Pronova BKK“ und des Grünstadter Start Ups „DropDetective“. Interessierte erhalten Informationen zum Thema Suchtprävention, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr und können ihr Wissen in einem Quiz testen oder im Rauschbrillenparcours die Auswirkungen von Drogen erfahren. Die Halle öffnet bereits um 15.30 Uhr.

Mehr Informationen zum Thema Drogen und Suchtprävention sowie zu den Kooperationspartnern der Aktion sind auf der Homepage der Polizei zu finden: https://s.rlp.de/WkivWbe .