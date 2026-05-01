Der Arbeitskreis gegen menschenverachtendes Verhalten im Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen (Krimirat) richtet am Mittwoch, 6. Mai, von 8 bis 14 Uhr zum zehnten Mal den Aktionstag „Couragiert gegen Rassismus“ aus. Die Veranstaltung im Heinrich-Pesch-Haus richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren, Lehrkräfte und Menschen aus der Jugendbildung.

Auf dem Programm stehen Workshops zu den Themen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Rechtsextremismus und geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen. Mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit sollen Vorurteile reflektiert und zivilgesellschaftliches Engagement gefördert werden. Ergänzt wird das Angebot durch einen Poetry-Slam-Workshop unter dem Titel „Poetry for Revolution“ mit der Bühnenautorin und Performance-Poetin Antonia Josefa aus Hannover.

Eröffnet wird der Aktionstag von Sozialdezernent David Guthier (SPD). Die Veranstaltung wird durch die Landeszentrale für politische Bildung, den Förderverein Jurelu (Haus des Jugendrechts) sowie den Verein der Förderer und Freunde des Pesch-Hauses unterstützt. Im April 2014 fand der Aktionstag zum ersten Mal statt. Mittlerweile ist er zu einer etablierten Veranstaltung für Schulen in Ludwigshafen geworden. In den vergangenen beiden Jahren haben insgesamt knapp 200 Jugendliche daran teilgenommen. Der Arbeitskreis gegen menschenverachtendes Verhalten setzt sich als einer von derzeitig fünf Arbeitskreisen des Krimirats für die Stärkung von Demokratie und Vielfalt in Ludwigshafen ein.

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Die Teilnahme ist für Schulklassen kostenfrei. Anmeldungen sind bis Montag, 4. Mai, per E‑Mail an anmeldung@hph.kirche.org möglich.