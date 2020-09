Der Sozialverband VdK ruft alle Ludwigshafener dazu auf, am 8. Oktober am Aktionstag für häusliche Pflege mitzumachen. Kreisvorsitzender Uwe Bentz: „Die Probleme und Nöte von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen finden zu wenig Beachtung.“ Daher sollen alle am 8. Oktober ein weißes Handtuch aus dem Fenster hängen. Sie sollen zeigen: „Hier gibt es Menschen, die sich aufopferungsvoll für andere einsetzen und mehr Unterstützung verdienen“, so Bentz.