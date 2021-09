Am Internationalen Tag der älteren Menschen am Freitag, 1. Oktober, wird auch in Ludwigshafen wieder gefeiert: mit Matineen in den städtischen Senioreneinrichtungen. Eine große zentrale Veranstaltung ist pandemiebedingt nicht möglich.

Los geht es am 1. Oktober laut Stadt jeweils ab 10.30 Uhr. Dann werden die Gäste in den städtischen Senioreneinrichtungen mit Häppchen begrüßt. Anschließend gibt es eine musikalische Darbietung. Gefeiert wird dabei gleichzeitig im „Hemshof Aktiv“, im Seniorenwohnhaus Franz Wolf in der Gartenstadt, im „Komm R(h)ein Rheingönheim“, im Seniorentreff Friesenheim, im Vital-Zentrum Oggersheim sowie bei „Mundenheim Aktiv“ und LU kompakt. Der Aktionstag wird von der Stadt gemeinsam mit dem Seniorenrat organisiert.

Der Internationale Tag der älteren Menschen ist ein Aktionstag, den die Vereinten Nationen 1990 ins Leben gerufen haben. An diesem Tag wird auf die Belange der älteren Generation aufmerksam gemacht. Außerdem werden ihre Verdienste für die Gesellschaft gewürdigt. „Ihnen zu Ehren einmal jährlich eine besondere Veranstaltung zu organisieren, liegt mir sehr am Herzen“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Wegen der Corona-Pandemie habe man sich aber gegen eine große Veranstaltung, etwa einen Tanznachmittag, entschieden. Stattdessen gebe es die kleineren Veranstaltungen.

Eine Anmeldung ist notwendig. Zugelassen werden laut Verwaltung nur Geimpfte, Genesene oder tagesaktuell negativ Getestete. Bis die Gäste ihre zugewiesenen Plätze erreicht haben, müssen sie eine Maske tragen. Zu den Matineen eingeladen sind alle Senioren aus Ludwigshafen.

Noch Fragen?

Anmeldungen sind möglich bei der städtischen Abteilung Seniorenförderung, Kerstin Messemer-Pfeiffer, Telefonnummer 0621/504-2739.