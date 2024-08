Zum zweiten Mal findet am 14. September auf dem Paddlergilde-Clubgelände zwischen Rhein und Kiefweiher ein partnerschaftlicher Aktionstag mit den Kanuten und der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Ludwigshafen statt. Hintergrund der Veranstaltung ist der fachliche Austausch für die Angehörigen beider Vereine.

„Die jungen DLRG-Mitglieder lernen bei uns auf dem Kiefweiher spielerisch den Umgang mit einem Kanu oder anderen Fortbewegungsmitteln auf dem Wasser. Unsere eigenen Mitglieder bekommen einen lehrreichen Einblick in die lebenswichtigen Rettungstechniken der DLRG-Aktiven,“ beschreibt Paddlergilde-Organisator Marcus Kempf die Philosophie für diesen Aktionstag, zu dem insgesamt zwischen 30 und 40 Angehörige beider Vereine erwartet werden. Die Paddlergilde ist seit Jahrzehnten Mitglied bei der DLRG.

Bereits am kommenden Wochenende, 24. und 25. August, findet auf dem Paddlergilde-Clubgelände wieder ein Eltern-Kind-Zeltlager mit Unterhaltungsprogramm wie der Nacht-Fackelwanderung und Stockbrotessen am Lagerfeuer statt, für das noch einige Zeltplätze frei sind. Meldungen sind noch bis Donnerstag an Marcus Kempf möglich, Telefon: 0157 59317303. Für die Paddlergilde geht die Saison offiziell mit dem Abpaddeln am 22. September zu Ende – einer Kanutour auf dem Rhein von Speyer zum Anlegesteg am Clubgelände.