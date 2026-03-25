Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) lädt Bürger jeden Alters zum „Aktionstag Sauberes Ruchheim“ am Samstag, 28. März, ab 10.30 Uhr am Schloss Ruchheim, Schloßstraße 1a, ein. Ziel ist es, das Ortsgebiet von Müll und Unrat zu befreien und so zum Umweltschutz vor Ort beizutragen, heißt es in der Ankündigung. Die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom stellt Container bereit, um den Abfall zu entsorgen. Im Anschluss gibt es Brezeln und Getränke für die Teilnehmer. „Wir freuen uns auf einen engagierten Aktionstag mit vielen helfenden Händen“, sagt Schmidt.