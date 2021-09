Mehr Bewegung in den Kita- oder Schulalltag bringen, das ist das Ziel der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ und ihrer Partnerorganisation „The Daily Mile“. Gemeinsam rufen sie am Dienstag, 5. Oktober, zu einem landesweiten Bewegungsaktionstag für Kitas und Schulen auf. Alle teilnehmenden Einrichtungen sollen an diesem Tag innerhalb der Klassenverbände oder in Kleingruppen eine Meile (1,6 Kilometer) oder 15 Minuten laufen. Teilnehmende Kitas und Schulen erhalten eine kostenlose Startbox. Weitere Informationen sind im Netz unter www.land-in-bewegung.rlp.de zu finden.