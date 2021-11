Innerhalb der Europäischen Woche der Abfallvermeidung sind die Abfallberatung der Stadt, der Wirtschaftsbetrieb (WBL) und die Verbraucherzentrale am Mittwoch, 10.30 bis 12.30 Uhr, mit einem Aktionsstand auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz vertreten. Unter dem Motto „Mehrwegtasche statt Einwegtüte“ werden Besuchern des Wochenmarkts nachhaltige Alternativen zu Plastiktüten aufgezeigt.

Wer vorbeischaut, bekommen eine faltbare Mehrwegtasche oder ein Gemüsenetz geschenkt – solange der Vorrat reicht. Zudem bieten die Berater der Verbraucherzentrale mit einer Mitmachaktion eine Gelegenheit, sich mit dem Thema „Müll richtig trennen“ auseinander zu setzen und geben Tipps zum Plastiksparen. Gebrauchte Handys können hier ebenfalls abgegeben und Anregungen für kreative Upcycling-Verpackungen von kleinen Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenken eingeholt werden.

Tasche, Rucksack oder Korb

Abfallberatung und Verbraucherzentrale rufen dazu auf, beim Einkaufen möglichst auf verpackte Ware und auf Verwendung von Einwegtüten zu verzichten. In jeder Plastikverpackung und -tüte stecke Erdöl und eine Menge Energie. Auch Verpackungen aus Papier benötigten viel Energie und Rohstoffe bei der Herstellung und belasteten damit die Umwelt.

Lande eine reine, nicht beschichtete Papierverpackung aus Versehen in der Natur, so habe sie den Vorteil, dass sie dort nach einer relativ kurzen Zeit vollständig verrotte. Beim Plastik dagegen blieben nach langer Zeit, die je nach Beschaffenheit zwischen 50 und 6000 Jahre bedeuten könne, immer noch Rückstände in Form von Mikroplastikteilchen zurück.

Deshalb der Rat: Bei einem Einkauf sollte eine Einkaufstasche, ein Rucksack, ein Korb oder ein Gemüsenetz nicht fehlen – ganz egal, ob aus Baumwolle, Jute oder anderem wiederverwertbarem Material.

Noch Fragen?

Weitere Infos gibt es bei der Abfallberatung unter Telefon 0621 504-3455 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de.