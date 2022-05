Alkoholkonsum verursacht Experten zufolge über 200 Krankheiten. Trotzdem gehören Bier, Wein und Co. für die meisten Deutschen zum Alltag. „Wie ist deine Beziehung zu Alkohol?“, lautet daher die zentrale Fragestellung der Aktionswoche Alkohol, die vom 14. bis 22. Mai stattfindet. Ziel der bundesweiten Präventionskampagne ist es, eine breite Öffentlichkeit über die Risiken des Alkoholkonsums zu informieren und möglichst viele Menschen zum Nachdenken über ihren eigenen Umgang mit Alkohol anzuregen.

Interaktiver Aktionsstand

Schwerpunktthema in diesem Jahr ist die Sucht-Selbsthilfe. Auch die Fachstelle Sucht, Haus der Diakonie in Ludwigshafen (Falkenstraße 17), beteiligt sich an der bundesweiten Präventionskampagne. Unter dem Titel „Aktionswoche Alkohol – Finde deinen Weg!“ lädt die Fachstelle für 18. Mai, 10 bis 16 Uhr (Social Innovation Lab, Bismarckstraße 55, Innenstadt), zum interaktiven Aktions- und Infostand in der Innenstadt ein. Interessierte jeden Alters können ihre Beziehung zu Alkohol auf den Prüfstand stellen, an einem Quiz sowie einem Rauschbrillenparcours teilnehmen. Neben umfangreichem Infomaterialien stehen auch die Mitarbeiter der Fachstelle Sucht an diesem Tag als Ansprechpartner zur Verfügung und werden Fragen beantworten.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen organisiert die Aktionswoche Alkohol mit dem Suchtselbsthilfeverband Blaues Kreuz in Deutschland. Schirmherr der Präventionskampagne ist der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert.

Noch Fragen?



Weitere Infos im Netz unter www.aktionswoche-alkohol.de. Kontakt zum Haus der Diakonie: Telefon: 0621 52044-0, E-Mail an fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de.