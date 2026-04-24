Die Polizei kontrolliert bei einem landesweiten Aktionstag am Dienstag, 28. April, unter dem Motto „Zweiräder im Blick“. Hintergrund ist, dass sich immer mehr Verkehrsteilnehmer einen begrenzten Verkehrsraum teilen. Gerade in Städten mit dichtem Verkehr, unübersichtlichen Kreuzungen und unzureichend ausgebauten Radwegen steigt damit laut Polizeipräsidium Rheinpfalz das Risiko schwerer und tödlicher Unfälle, weil Zweiradfahrer weniger geschützt sind. Außerdem soll an dem Tag Prävention eine Rolle spielen: Experten der zentralen Prävention wollen an Einsatzorten das Gespräch mit Zweiradfahrern suchen und sensibilisieren. Bundesweit informieren Polizeibehörden in sozialen Medien über den Aktionstag und Ergebnisse. Infos gibt es auch unter s.rlp.de/fo5ZZrD.