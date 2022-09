Am Dienstag, 6. September, beginnt wieder die Aktion Stadtradeln in Ludwigshafen. Die bundesweit in vielen Kommunen zu unterschiedlichen Zeiten stattfindende Aktion hat es sich zum Ziel gesetzt, für einen Zeitraum von drei Wochen das Fahrrad als Verkehrsmittel in den Fokus zu rücken. Dabei sollen möglichst viele Strecken zur Arbeit, für Erledigungen und zum Einkaufen etwa, aber auch in der Freizeit mit diesem gesundheitsfördernden und umweltfreundlichen Verkehrsmittel zurückgelegt werden. Einzelpersonen oder Gruppen können sich registrieren lassen (www.stadtradeln.de/ludwigshafen). Am Ende wird die größte Fahrleistung prämiert. Die Tourist-Information Ludwigshafen weist auf Freizeitradtouren hin, die während der Aktion angeboten werden. Dafür wurde eigens eine Stadtradel-Gruppe gegründet, die für jedermann zugänglich ist. Die Freizeittouren führen unter anderem durch das Wegenetz im Maudacher Bruch und zu Wandkunstwerke an Häuserfassaden (Muralu).