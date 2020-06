Die Stadt Ludwigshafen wird im zweiten Halbjahr weitere zehn in Seenot gefährdete Asylsuchende aufnehmen. Das kündigte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Montag im Stadtrat an. Nach „einigem Hin und Her mit dem Land“, so Steeg, habe man sich darauf geeinigt. 34 Personen habe Ludwigshafen bereits aufgenommen. Ludwigshafen unterstützt die Aktion „Seebrücke“ als sicherer Hafen wie bundesweit 157 weitere Städte. Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung, getragen von Bündnissen und Akteuren der Zivilgesellschaft, die verhindern will, dass weitere Menschen auf der Flucht nach Europa auf dem Mittelmeer sterben.