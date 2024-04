Das Büro Sozialer Zusammenhalt organisiert für Freitag, 26. April, die dritte Müllsammelaktion im Dichterquartier in Süd. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Büro in der Georg-Herwegh-Straße 41. Ende der Aktion ist gegen 17 Uhr. Plastiktüten im Gebüsch, Plastikflaschen auf Spielplätzen und Zigarettenkippen auf den Gehwegen – in einigen Straßenzügen im Dichterquartier sei dieses Bild leider immer noch Alltag, so die Stadtverwaltung. Nachdem sich auch zahlreiche Bewohner über die fehlende Sauberkeit im Quartier beschwert hätten, veranstaltet das Quartiersmanagement mit dem „Runden Tisch Dichterquartier“ die Müllsammelaktion unter dem Motto „Aktion Saubere Stadt“. „Wir suchen fleißige Helfer, die mit uns weitere Zeichen gegen die Vermüllung im Quartier setzen möchten“, ruft Quartiersmanagerin Doris Besel zur Teilnahme auf. Gleichzeitig soll Aufklärungsarbeit zu den Themen Umweltschutz und Mülltrennung geleistet werden. Zu Beginn um 15 Uhr werden vom Wirtschaftsbetrieb Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhe am Quartiersbüro ausgegeben. Als Dankeschön gibt es im Anschluss an die Sammlung Getränke und Snacks für alle Teilnehmer. Klassen Albert-Schweitzer-Grundschule befreien bereits am Vormittag die Spielplätze von Müll.