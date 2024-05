Trotz des teils widrigen April-Wetters ließen sich zahlreiche Teilnehmer der Aktion „Saubere Stadt“ des Marketingvereins ihren Einsatz nicht verhageln. Insgesamt 1700 Freiwillige, davon 1400 Kinder und 300 Erwachsene, waren laut Stadtverwaltung am Start. Emsig Müll gesammelt wurde mehrfach in den Stadtteilen Mundenheim, Süd, Pfingstweide, Friesenheim und Ruchheim. Einzelaktionen gab es in West, Mitte, Gartenstadt, Edigheim, Oppau und Rheingönheim. Insgesamt 20 Gruppen waren unterwegs, darunter sechs Vereine und neun Gruppen mit maßgeblicher Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen. Größte Gruppen im Vormonat waren die Goethe-Grundschule in Nord und die Edigheimer Lessingschule mit jeweils mehr als 400 Müllsammlern. Erste Aufräumaktionen im Mai waren am 3. Mai in Mundenheim und am 4. Mai in der Ernst-Reuter-Siedlung (Gartenstadt). Wer mitmachen will, kann sich an Projektleiterin Jana Bauer wenden, per E-Mail an jana.bauer@lukom.com.