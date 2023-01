Der Marketingverein Ludwigshafen wirbt seit 1998 mit der „Aktion Saubere Stadt“ für ein sauberes Ludwigshafen. Die Aufräumaktionen sollen dazu beitragen, die Menschen nicht nur für ihre nähere Umgebung zu sensibilisieren, sondern auch zeigen, dass Sauberkeit ein wichtiger Imagefaktor für Ludwigshafen ist. Mitmachen kann jeder. Jetzt werden wieder Helfer und Initiativen gesucht. Aktionszeitraum ist von März bis Oktober. Melden kann man sich bis 31. März per E-Mail an frahn@lukom.com. Als Anreiz wird es in diesem Jahr ein Zertifikat für ehrenamtliches Engagement für alle Teilnehmer geben. Der Wirtschaftsbetrieb WBL stellt als Aktionspartner Greifzangen, Müllsäcke und Handschuhe bereit und entsorgt den gesammelten Müll.