Die „Aktion Saubere Stadt“ des Marketingvereins ist in ihre neue Saison gestartet. Bis Oktober soll wieder das Erscheinungsbild der Stadt verbessert werden. Mitmachen ist noch möglich.

Firmen und Vereine sind laut Marketingverein bei der „Aktion Saubere Stadt“ ebenso dabei wie etwa Schulen und Kitas. Einige Aktivitäten finden punktuell statt, andere erstrecken sich über den gesamten, in diesem Jahr besonders groß gesteckten Aktionszeitraum bis in den Herbst.

„Wir freuen uns riesig, dass die Aktion Saubere Stadt immer wieder solch eine enorme Beteiligung unterschiedlichster Akteure aus der Stadtgesellschaft erfährt. Wir danken all diesen Institutionen und Initiativen für ihr Engagement und damit nicht zuletzt auch für ihren wertvollen Beitrag zu einem einladenden Erscheinungsbild unserer Stadt“, unterstreicht Christoph Keimes, Geschäftsführer des Marketingvereins.

Kita-Kinder sammeln Müll

Zahlreiche Aktivitäten finden gleich im Auftaktmonat März statt. Die Kindertagesstätte Marienstraße zum Beispiel sammelt bis Oktober zweimal wöchentlich mit jeweils etwa zehn Kindern achtlos entsorgten Müll in der Marienstraße und Umgebung im Hemshof ein. Auch die Mitarbeiter des Unternehmens Sensus/Xylem entsorgen regelmäßig das Müllaufkommen in den Straßenbereichen der Industriestraße und der Schwedlerstraße rund ums Firmengelände.

Schüler der Berufsbildenden Schule Technik 2 sammeln bis April in regelmäßigen Abständen mit jeweils rund 25 Schülern Müll im Bereich der Franz-Zang-Straße und in Richtung des Bahnhofs Mundenheim. Bedingt durch die Corona-Situation entfallen viele Schulpraktika, weshalb die Schule den Zeitraum nutzen möchte, um ihre Schüler mit ihrer Beteiligung an der „Aktion Saubere Stadt“ für das Thema Umwelt zu sensibilisieren.

Auch Angler und Paddler-Gilde mit im Boot

Mit 20 Aktiven ist der Angelsportverein Edigheim 1952 am 19. März im Bereich rund um den Strickler Weiher in Edigheim unterwegs. Am 24. März kümmert sich die Firma Schönholz GmbH mit etwa fünf Mitarbeitern um die Umgebung des Industriegebietes in Rheingönheim. Ebenfalls in Rheingönheim, im Bereich des Rheins und des Kiefweihers, sammelt die Paddler-Gilde Ludwigshafen 1933 mit etwa 15 Personen am 26. März Abfälle ein.

Noch Fragen?

Weitere interessierte Institutionen, Vereine und Firmen, aber auch kleinere Zusammenschlüsse von Privatleuten können sich jederzeit bei Projektleiterin Lea Frahn per E-Mail anmelden: frahn@lukom.com.