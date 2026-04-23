Der Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim bekommt einen Frühjahrsputz: Helfer sind zur Mitmach-Aktion „1. Friesenheimer Aufräumtag“ eingeladen. Treffpunkt ist am Samstag, 25. April, um 9 Uhr am Otto-Buckel-Platz. Dort werden Greifzangen und Müllsäcke ausgegeben, anschließend geht es laut Mitteilung in Teams oder alleine durch Friesenheim, um Müll und Unrat einzusammeln.

Teilnehmer werden gebeten, eigene Handschuhe mitzubringen. Wer Greifzangen hat, kann sie ebenfalls mitnehmen. Die Aufsichtspflicht für Kinder liegt bei den Eltern oder den Begleitpersonen.

Gegen 11.30 Uhr sollen sich alle Teilnehmer wieder am Otto-Buckel-Platz treffen. Geplant ist, den Vormittag dann an der Getränkebude Kirchturmklause mit Getränken und einem Snack ausklingen zu lassen. Außerdem wird der kurioseste Fund prämiert.

Zur besseren Planung wird um eine Rückmeldung an Daniela Reiß, E-Mail daniela.reiss@evkirchepfalz.de, gebeten.