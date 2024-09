Die Kampagne „Besser leben ohne Müll“ in Ludwigshafen läuft noch bis Samstag, 19. Oktober. Umweltscouts setzen sich dabei für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum ein. Dies geschieht durch Infostände, die in den nächsten Wochen aufgestellt werden, um das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

An diesem Samstag, 21. September, steht der Infostand von 16 bis 20 Uhr auf dem Friederich-Wilhelm-Wagner-Platz. Ab Samstag, 28. September, bis Samstag, 19. Oktober, ist der Infostand freitags und samstags von 16 bis 20 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Saarlandstraße 131. Eine Ausnahme bildet Freitag, 11. Oktober, an dem der Infostand von 14 bis 18 Uhr in der Georg-Herwegh-Straße 42 steht. Parallel dazu findet dort von 15 bis 17 Uhr eine Kleidertauschparty statt.

Um das Thema Sauberkeit weiter in den Fokus zu rücken, wurden in Bussen und Straßenbahnen Plakate der Kampagne „Besser leben ohne Müll“ aufgehängt. Diese Plakate sollen über vier Wochen hinweg zusätzliche Aufmerksamkeit erregen und die Bürger sensibilisieren.

Noch Fragen?

Mehr Informationen zu der Kampagne sind auf der städtischen Webseite unter www.ludwigshafen.de verfügbar. Für direkte Anfragen kann man sich an Gabriela Pechstein vom Bereich Umwelt und Klima wenden, telefonisch unter 0621-504-3433 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de.