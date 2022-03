Rund 170.000 Euro sind diesmal bei der „Aktion 72 - Hilfe für den Nachbarn“ zusammengekommen. Die Spendengutscheine sind nun an 53 Organisationen übergeben worden, die unverschuldet in Not geratenen Menschen aus Ludwigshafen helfen.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Gutscheine an die Vereine, Organisationen und Institutionen per Post geschickt worden, informiert Ulrich Alter, Vorsitzender der „Aktion 72“. Wie mit dem Geld geholfen wird, darüber hat die RHEINPFALZ in knapp 90 Fallbeispielen berichtet. Seit 1972 gibt es die Aktion, die Bürgern aus Ludwigshafen hilft, die durch das Raster des Sozialstaats fallen. Zum 27. Mal hat in der Adventszeit die Spendenaktion gemeinsam mit der RHEINPFALZ stattgefunden. Eine Besonderheit der Aktion 72: Hilfesuchende bekommen Sachgutscheine und kein Bargeld. Die Aktion wird von 22 Mitgliedern ehrenamtlich organisiert, die über die Verteilung der Spenden entscheiden. Seit der Gründung sind bereits weit über drei Millionen Euro zusammengekommen. In diesem Jahr wird die Aktion 50 Jahre alt und startet dann wieder in der Adventszeit. Das Rekordergebnis von 170.000 Euro ist für Ulrich Alter „ein wunderbares Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise“.