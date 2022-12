Das Spendenbarometer für die Initiative „Aktion 72“ klettert weiter. Zweieinhalb Wochen vor dem Ende der im Advent gestarteten aktuellen Aktion ist die Summe auf 135.000 Euro gestiegen. Die Spendeninitiative für schuldlos in Not geratene Ludwigshafener gibt es bereits seit 50 Jahren. Gespendet werden kann noch bis Mitte Januar. In der vergangenen Aktion kam das Rekordergebnis von 162.000 Euro zusammen, bei 1645 Einzelspendern, im Jahr davor waren es 147.000 Euro. Die „Aktion 72“ wird seit über 25 Jahren von der RHEINPFALZ unterstützt. Hilfesuchende bekommen Sachgutscheine und kein Bargeld. Seit der Gründung 1972 sind bereits weit über drei Millionen Euro zusammengekommen.