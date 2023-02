Rund 175.000 Euro sind diesmal bei der „Aktion 72 – Hilfe für den Nachbarn“ zusammengekommen. Ulrich Alter, Vorsitzender der ehrenamtlichen Hilfsaktion (im Bild), hat am Mittwochabend im RHEINPFALZ-Pressezentrum 56 Spendengutscheine an Institutionen und Vereine übergeben, die unschuldig in Not geratene Ludwigshafener unterstützen. „So viel haben wir noch nie ausgeschüttet“, freute sich Alter über das Rekordergebnis der Spendenaktion, die zum 28. Mal gemeinsam mit der Lokalredaktion stattfand. Die Hilfsaktion, die es nun seit fünf Jahrzehnten gibt, hat mittlerweile über 3,6 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Als Bürgerinitiative gestartet, ist die „Aktion 72“ zu einer festen Konstante in der Stadtgesellschaft geworden. „Wir haben einen guten Ruf. Das Geld kommt dort an, wo es gebraucht wird. Und es gibt keine Verwaltungskosten“, betonte Alter. Er dankte der Lokalredaktion für die Unterstützung, die in der Adventszeit Fallbeispiele veröffentlicht und damit aufzeigt, wie mit den Spenden konkret geholfen wird. Diesmal gab es rund 1600 Einzelspenden – etwas weniger als im Vorjahr. „Aber in Zeiten, in denen es vielen Menschen nicht gut geht, spenden die Leute, die es sich leisten können, mehr“, meinte Alter mit Blick auf das Rekordergebnis. Die Redaktionsleiter Steffen Gierescher und Michael Schmid bekräftigten das Engagement der Lokalredaktion für die Hilfsaktion: „Wir unterstützen sehr gerne die ,Aktion 72’ – es ist eine sehr sinnvolle Hilfe für notleidende Menschen hier in Ludwigshafen.“ Auch in diesem Advent werde die Zusammenarbeit mit der Hilfsaktion fortgesetzt – dann zum 29. Mal.