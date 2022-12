Krisen hin oder her – oder vielleicht gerade deswegen: Die Spendeninitiative „Aktion 72“ für schuldlos in Not geratene Ludwigshafener ist auch in ihrem 50. Jahr eine Bank. Auf ihr Konto sind inzwischen knapp 110.000 Euro überwiesen worden. Gespendet werden kann noch bis Mitte Januar. In der vergangenen Aktion kam das Rekordergebnis von 162.000 Euro zusammen, bei 1645 Einzelspendern, im Jahr davor waren es 147.000 Euro. Vorstand Ulrich Alter beeindruckt die Hilfsbereitschaft. „Die Zeitung hat fast 90 Fallbeispiele gedruckt und kräftig für die Aktion getrommelt. Das hat eine große Wirkung. Ohne die RHEINPFALZ wären wir nicht so erfolgreich“, sagte der 56-Jährige vor wenigen Wochen im Interview. Die 1972 gegründete „Aktion 72“ wird seit über 25 Jahren von der RHEINPFALZ unterstützt. Hilfesuchende bekommen Sachgutscheine und kein Bargeld. Die Aktion wird von 22 Mitgliedern ehrenamtlich organisiert, die über die Verteilung der Spenden entscheiden. Seit der Gründung sind bereits weit über drei Millionen Euro zusammengekommen.