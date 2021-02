Jetzt liegt die Messlatte sehr, sehr hoch: 160.000 Euro hat die Spendeninitiative Aktion 72 zwischen Ende November 2020 und Mitte Januar 2021 eingespielt. „Ein noch nie dagewesenens Rekordergebnis“, freut sich Vorstand Ulrich Alter (55) über die enorm hohe Spendenbereitschaft der Bürger.

Ein Rekordresultat waren bereits die 147.000 Euro der eigentlichen Aktion zur Adventszeit. „Zu diesem fantastischen Ergebnis haben 1669 Spender beigetragen und damit ihre Solidarität mit Menschen in Not wunderbar gezeigt“, berichtet Alter. Durch mehrere Spenden, die über das ganze Jahr hinweg eingegangen sind, konnte die Summe schließlich auf 160.000 Euro aufgestockt werden. Das Geld geht in Form von Gutscheinen an rund 50 Organisationen.

Über 60 Fallbeispiele

In über 60 Fallbeispielen hatte die Lokalredaktionen berichtet, bei wem konkret das Geld ankommt. Normalerweise werden den Vertretern der Vereine und Initiativen ihre Gutscheine bei einem offiziellen Termin im RHEINPFALZ-Pressezentrum persönlich überreicht. „Aber leider ist zurzeit nicht viel normal“, bedauert Alter. Das Treffen musste coronabedingt ausfallen. Die Organisationen erhalten die Briefe daher demnächst per Post.

„Mahlzeit! LU“ wird unterstützt

Einen Gutschein wird die Aktion 72 auch an die im April vergangenen Jahres gestartete Hilfsaktion „Mahlzeit! LU“ des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH) vergeben, kündigt Alter an. Bedürftige Menschen können sich dort gratis eine Mahlzeit abholen. Rund Leute kommen jeden Tag und nehmen Essen mit. Das Projekt entstand als spontane Idee in der Zeit des ersten Lockdowns, als auch die Tafel schließen musste. Daraus ist ein Dauerprojekt entstanden. „Wir wollten unsere Küche in dieser Krisenzeit nicht einfach leer stehen lassen, sondern sie dafür einsetzen, dass auch andere Menschen, die es besonders hart trifft, gut durch die Krise kommen“, sagt HPH-Direktor Tobias Zimmermann.

Sonderspende wird ausgeschrieben

„Zusätzlich werden wir eine Sonderspende von 40.000 Euro ausschreiben. Das Kapital dafür stammt aus einem Vermächtnis, das uns im Vorjahr von einer Ludwigshafenerin übertragen wurde“, informiert Alter. „Hier rufen wir die von uns unterstützten Organisationen auf, sich für ein größeres Projekt zu bewerben. Wir hoffen, damit einen langgehegten Wunsch einzelner Einrichtungen erfüllen zu können.“

Gut 3,3 Millionen Euro hat die Aktion 72 in den vergangenen 49 Jahren für unverschuldet in Not geratene Ludwigshafener eingespielt, zwei Millionen Euro seit 1995 gemeinsam mit der RHEINPFALZ.

Kommentar: Tausend Dank!

Solidarität ist ein großes Wort. Fast 1700 Ludwigshafener haben es mit Leben gefüllt. Großartig!

Noch vor dem Start der jüngsten Aktion 72 hatte Vorstand Ulrich Alter Zweifel, ob das vormalige und bereits starke Ergebnis von 106.000 Euro angesichts der Corona-Pandemie erreicht werden kann. Das Gegenteil war der Fall. In der Krise haben viele Menschen erst recht ihre Solidarität mit unverschuldet in Not geratenen Mitbürgern gezeigt. Dafür Tausend Dank! Das ist nicht selbstverständlich. Dass wir als Zeitung mit unseren Fallbeispielen einen Beitrag dazu leisten konnten, macht uns stolz – und beweist: Wenn’s eng wird, hält diese Stadt zusammen. Und nur so besiegen wir auch das Virus.