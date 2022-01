Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet noch bis einschließlich 8. Januar um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Wunsch erfüllt

Fall 80: Frau P. ist 26 Jahre alt und arbeitet seit 2014 in den Ludwigshafener Werkstätten. Drei Jahre lang hatte sie fleißig für ein neues Fahrrad gespart, dass ihr jedoch im Sommer 2021 gestohlen wurde. Wegen ihres geringen Einkommens ist sie nun wieder gezwungen, eine lange Zeit für ein neues Rad zu sparen. Mit Unterstützung aus der „Aktion 72“ geht dieser Wunsch schneller in Erfüllung.

Infos zu Reha

Fall 81: Sabine M. ist 34 Jahre alt und arbeitet als Managerin in einem großen Unternehmen in Ludwigshafen. Vor zwei Monaten hat sie die Diagnose Brustkrebs erhalten. Der Tumor war begrenzt und konnte in einer Routine-Operation gut entfernt werden. Zusätzlich war eine Strahlentherapie notwendig. Frau M. hat alles gut hinter sich gebracht und möchte jetzt so schnell wie möglich wieder in ihren Beruf zurückkehren. Dazu benötigt sie Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten. Bei der Suche im Internet wurde sie auf das kostenfreie Beratungsangebot der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz aufmerksam, das von der „Aktion 72“ unterstützt wird. Hier erhielt sie einen Überblick über Möglichkeiten der medizinischen und beruflichen Reha.

Unbürokratische Hilfe für Frauen und Kinder

Fall 82: Wie bereits aus den Medien bekannt wurde, stieg die Zahl der von häuslicher Gewalt betroffenen Personen während der Corona-Pandemie enorm. Über die Interventionsstelle gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Stalking im Haus der Diakonie steht die Sozial- und Lebensberatung häufig in Kontakt mit Frauen, die sich aus Gewaltbeziehungen lösen möchten. Oftmals stehen diese dann vor großen existenziellen Nöten und werden schlagartig mittellos, bis existenzsichernde Hilfesysteme letztlich greifen. Mit Hilfe der Gelder der „Aktion 72“ wurde mehreren Frauen und ihren Kindern mit schneller, unbürokratischer finanzieller Hilfe unter die Arme gegriffen.

Kostenlose Beratung für Familie

Fall 83: Eine 70-Jährige leidet seit drei Jahren an Alzheimer. Nach einem Krankenhausaufenthalt erlitt sie einen deutlichen negativen Schub. Obwohl sie sich ihrer Erkrankung bewusst war, verweigerte die Frau Arztbesuche. Sie war früher sehr sportlich, leidet nun unter Depressionen und ist teils orientierungslos. Die Alzheimer-Gesellschaft beriet die Familie der Frau über Pflegegrad, Vorsorgevollmacht und weitere Hilfsleistungen, die das Leben der Familie erleichtern. Für die Familie ist diese Beratung kostenlos. Die Alzheimer-Gesellschaft finanziert sich unter anderem aus Spenden der „Aktion 72.“

Spendenstand: 156.848,09 Euro.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.