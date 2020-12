Seit über 45 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 25: Lange Zeit hat sich Herr B., der an einer Parkinsonerkrankung leidet und bereits in Rente ist, gewünscht, wieder in einer eigenen Wohnung leben zu können. Mit Hilfe des SKFM-Betreuungsvereins (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer) und der Stadt wurde ihm eine behindertengerechte Wohnung über eine Wohnungsbaugesellschaft angeboten. Die Freude war groß, aus dem Heim aus- und in die neue Wohnung einziehen zu können. Über eine Spende der Aktion 72 wurde ihm die Grundausstattung an Putzmitteln und Reinigungsgeräten finanziert.

Fall 26: Verschönern und etwas mit den Händen schaffen, das wird in den Wohngruppen der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung ganz groß geschrieben. Jeder Mensch braucht mal einen Tapetenwechsel. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mit frischer Farbe oder einem neuen Möbelstück – finanziert unter anderem aus einer Spende der Aktion 72 – gingen die Bewohner mit viel Sonne im Herzen ans Werk. Unter Anleitung verschönerten sie die Räume ihrer Wohngemeinschaften und waren am Ende sehr stolz auf die geleistete Arbeit.

