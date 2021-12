Bei der „Aktion 72“ für unschuldig in Not geratene Ludwigshafener sind seit dem Start Ende November bisher fast 83.000 Euro gespendet worden. Die Spendeninitiative läuft noch bis 8. Januar. Die RHEINPFALZ begleitet die „Aktion 72“ redaktionell wieder mit Fallbeispielen, die zeigen, wer konkret von dem Geld profitiert. Seit ihrer Gründung hat die „Aktion 72“ weit über drei Millionen Euro eingespielt. In Form von Gutscheinen werden die Spenden dann am 16. Februar an rund 50 gemeinnützige Organisationen weitergereicht. Bei der letzten Aktion kamen über 140.000 Euro zusammen. Offizieller Startschuss war ein Adventskonzert in der Friedenskirche am 27. November.