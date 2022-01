Mit 161.798,09 Euro von 1645 Einzelspendern hat die am 8. Januar beendete „Aktion 72“ für unschuldig in Not geratene Ludwigshafener eine Rekordsumme eingespielt. In Form von Gutscheinen werden die Spenden am 16. Februar an rund 50 gemeinnützige Organisationen weitergereicht. Bei der letzten Aktion kamen rund 140.000 Euro zusammen, seit der Aktionsgründung 1972 weit über drei Millionen Euro. Die RHEINPFALZ begleitete die „Aktion 72“ redaktionell wieder mit fast Fallbeispielen, die zeigten, wer konkret von dem Geld profitiert.