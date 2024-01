Die endgültige Spendensumme der am Wochenende zu Ende gegangenen „Aktion 72“ für unschuldig in Not geratene Ludwigshafener beläuft sich auf fast 146.000 Euro. „Ich hatte in diesem Jahr mit einem niedrigeren Aufkommen gerechnet. Es war nicht zu erwarten, dass wir den Spendenrekord aus unserem Jubiläumsjahr – rund 160.000 Euro – noch einmal erreichen würden. Jeder spürt doch: Es ist alles teuer geworden. Deswegen habe ich absolut Verständnis dafür, dass weniger gespendet wird. Jeder kann nur das spenden, was er geben kann“, bilanzierte Vorsitzender Ulrich Alter im Interview. DIE RHEINPFALZ hatte die seit über 50 Jahren laufende „Aktion 72“ zum 29. Mal unterstützt und unter anderem mit vielen Fallbeispielen dokumentiert. wer davon profitiert. In fünf Jahrzehnten hat die „Aktion 72“ über 3,5 Millionen Euro gesammelt. Das Besondere: Hilfesuchende bekommen Sachgutscheine, kein Bargeld.