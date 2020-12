Stolze 73.218,10 Euro sind seit Ende November für die „Aktion 72“ gespendet worden, die noch bis Mitte Januar läuft. Sie unterstützt unschuldig in Not geratene Ludwigshafener. Gut 3,2 Millionen Euro hat die „Aktion 72“ in den vergangenen 48 Jahren eingespielt, 1,9 Millionen Euro seit 1995 gemeinsam mit der RHEINPFALZ. Bei der letzten Aktion kamen 106.000 Euro zusammen. Wer die Spendeninitiative unterstützen will und noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann dies auch mit dem Erwerb eines Silberlings tun: Vom Verkauf der Weihnachts-CD des Landespolizeiorchesters („Still, still ... chill!“, 15 Euro) kommen fünf Euro jeder veräußerten CD der „Aktion 72“ zugute. Geboren wurde die Idee, nachdem das traditionelle Auftaktkonzert des Landespolizeiorchesters für die Aktion Ende November in der Friedenskirche coronabedingt abgesagt werden musste und damit die übliche „Anschubfinanzierung“ von zuletzt 4400 Euro fehlte.

Wo die CD verkauft wird

Erstehen kann man die CD direkt bei der Polizeiinspektion Oppau (Friesenheimer Straße 55), in der Hauptstelle der Sparkasse Vorderpfalz (Ludwigsplatz) oder online über den Kartenshop der Friedenskirche unter www.kulturkirche-ludwigshafen.de/Kartenbestellungen.

Das Besondere an der Aktion: Das gespendete Geld wird nicht direkt weitergegeben, sondern in Form von Gutscheinen jedes Jahr an etwa 50 gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen weitergereicht. Ob diese Übergabe im Februar wieder im RHEINPFALZ-Pressezentrum stattfinden kann, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.