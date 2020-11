Das für 25. November geplante traditionelle Adventskonzert des Landespolizeiorchesters in der Friedenskirche zum Auftakt der „Aktion 72“ ist coronabedingt abgesagt worden. Zur Anschubfinanzierung der Spendenaktion, die bisher 3,2 Millionen Euro für unverschuldet in Not geratene Ludwigshafener gesammelt hat, werde an einer Alternative gefeilt.