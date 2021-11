Die Friesenheimer Friedenskirche war beim 17. Konzert des Landespolizeiorchesters am Mittwochabend bei Weitem nicht voll besetzt. Nur etwa 70 Zuhörer hatten sich eingefunden, erlaubt gewesen wären 250. Trotzdem wurden zum Auftakt der „Aktion 72“ Spenden in Höhe von knapp 800 Euro gesammelt.

Das Geld geht zu gleichen Teilen an die „Aktion 72“ für unverschuldet in Not geratene Ludwigshafener, an die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz und an den Förderkreis Friedenskirche als Gastgeber. Die Spendenaktion, die seit Jahrzehnten von der RHEINPFALZ begleitet wird, startet offiziell am 27. November und endet am 8. Januar.

Zehn statt 38 Musiker

Rücken an Rücken – mit zehn statt 38 Musikern – saßen die Blech- und die Holzbläser des Polizeiorchesters in zwei getrennten Gruppen in der Kirche. Trotz ihrer dezimierten Zahl verbreiteten sie sowohl mit klassischen als auch weihnachtlichen Stücken Vorfreude auf die Adventszeit.

Wer von dem Geld profitiert

Ulrich Koch, Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, stellte bei seinem ersten Konzert in der Friedenskirche den Polizeibediensteten als Mensch in den Mittelpunkt. Zur Verwendung der Polizei-Stiftungsgelder sei beispielsweise geplant, betroffene Polizisten aus dem Ahrtal zu unterstützen. „Ein weiterer Empfänger wird eine Familie sein, bei der der Vater als Hauptversorger verstorben ist. Dabei sollen Kosten, beispielsweise für die Beerdigung, aufgefangen werden“, berichtete er. Ein anderer Kollege, der im Einsatz verletzt wurde, hat den Geburtstag seines Kindes durch einen stationären Krankenhausaufenthalt nicht miterleben können. Dieser Familie werde ein gemeinsames Wochenende mit dem Kind ermöglicht, erklärte er.

Karen Schreckegast-Humm, die als Sprecherin der Polizei durch das Konzert führte, erläuterte zur Stiftung: „Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, werden Risiken ausgesetzt.“ Aber auch eine Ausrüstung schütze die Beamten nicht vor seelischen Schäden.

Hoffen auf ein „Full House“ im nächsten Jahr

Helmuth Morgenthaler, Vorsitzender des Kirchen-Förderkreises, zeigte sich in Anbetracht der Situation des Vorjahrs einigermaßen erleichtert, dass das diesjährige Konzert nicht abgesagt werden musste. „Die Pandemie hat uns letztes Jahr gezwungen, eine CD anzubieten. Jetzt hoffen wir zumindest für das nächste Jahr auf ein ,Full House’“, meinte er. Auch der Förderverein ist auf Spenden angewiesen. „Das ist ein großer Tempel für eine vergleichsweise kleine Gemeinde“, erklärte Morgenthaler. Das ergebe hohe Fixkosten. Daher seien auch keine Neuanschaffungen geplant.

Zum Schutzengel werden

Mit dem Beispiel eines zivilen Helfers im Ahrtal zeigte Schreckegast-Humm auf, dass Menschen in Krisensituationen ihre Unterstützer als Schutzengel sehen. Daher forderte die Sprecherin abschließend die Zuhörer auf, mit ihrer Spende selbst für andere zum Schutzengel zu werden.

Die „Aktion 72“ besteht seit fast 50 Jahren. Das Konzert in der Kulturkirche ist traditionell der Auftakt der alljährlichen Weihnachtsspendenaktion, die 2020/21 mit über 140.000 Euro ein Rekordergebnis einspielte, seit ihrer Gründung 1972 weit mehr als drei Millionen Euro.

Die Verteilung der Gutscheine an die rund 50 gemeinnützigen Organisationen ist für 16. Februar terminiert. Ein Spendenzahlschein wird der RHEINPFALZ am 14. Dezember beiliegen.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.