Rund 160.000 Euro sind diesmal bei der „Aktion 72 – Hilfe für den Nachbarn“ zusammengekommen. Ulrich Alter, Vorsitzender der ehrenamtlichen Hilfsaktion, hat am Mittwochabend im RHEINPFALZ-Pressezentrum 55 Spendengutscheine an Institutionen und Vereine übergeben, die unschuldig in Not geratene Ludwigshafener unterstützen. „Ich hoffe, dass Sie mit den Gutscheinen viel Gutes bewirken können“, sagte Alter. Bei der Weihnachtsspendenaktion sind in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ rund 145.000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. Diesmal gab es 1400 Einzelspenden – 200 weniger als im Vorjahr. Die „Aktion 72“ hat aus Rücklagen und zusätzlichen Spenden den Betrag auf 160.000 Euro aufgestockt. Alter dankte den Spendern und für die Unterstützung der Lokalredaktion, die in der Adventszeit Fallbeispiele veröffentlicht und damit aufzeigt, wie mit den Spenden konkret geholfen wird. „Sie helfen Menschen, die in Not geraten sind. Den Schwächsten in unserer Stadt zu helfen, das zeichnet eine Gesellschaft aus“, dankte der stellvertretende Redaktionsleiter Michael Schmid den Spendenempfängern für ihr Engagement. Auch in diesem Advent werde die Zusammenarbeit mit der Hilfsaktion fortgesetzt – dann zum 30. Mal.