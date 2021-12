Das Spendenkonto füllt sich weiter: Bei der „Aktion 72“ für unschuldig in Not geratene Ludwigshafener sind seit dem Start Ende November knapp 145.000 Euro gespendet worden. Damit ist das Rekordergebnis der letzten Aktion bereits um 5000 Euro übertroffen. Die Spendeninitiative läuft noch bis 8. Januar. Die RHEINPFALZ begleitet die vor 49 Jahren ins Leben gerufene „Aktion 72“ redaktionell wieder mit Fallbeispielen, die zeigen, wer konkret von dem Geld profitiert. Seit ihrer Gründung hat die „Aktion 72“ weit über drei Millionen Euro eingespielt. In Form von Gutscheinen werden die Spenden am 16. Februar an rund 50 gemeinnützige Organisationen weitergereicht. Nach Angaben von Ulrich Alter, Vorstand der „Aktion 72“, gab es bisher fast 1500 Einzelspender.

