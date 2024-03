Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Kopfüber am Trapez hängend durch die Manege fliegen. Für die Kinder der Brüder-Grimm-Schule in Süd werden in dieser Woche Träume wahr. Beim Projektcircus Hein können sie unter anderem als Akrobaten, Clowns oder Zauberer, bei der Ziegen-Dressur oder beim Schlangen-Tanz glänzen.

Das rot-weiß gestreifte Zirkuszelt lockt auf dem Gelände des Ludwigshafener Kanuclubs auf der Parkinsel bei der Pegeluhr. Die ganze Woche wurde geprobt. Am Donnerstag wurde