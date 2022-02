Die Akademie für Frauen ist ein neuer Teil des Bildungsangebots im Heinrich-Pesch-Haus (HPH), wie das dortige Team mitteilt. Die Akademie soll unterschiedliche Qualifizierungsangebote bieten und zur persönlichen Weiterentwicklung dienen. Außerdem soll sie ein Ort des Austauschs und Netzwerkens für Frauen aller Generationen sein. Zu dem Angebot gehören laut HPH Workshops, Coachings, Vorträge und Gespräche sowie Mentoring. Der besondere Fokus liege dabei auf Frauen in Führungsverantwortung, weiblichen Nachwuchskräften sowie Unternehmen und Organisationen. Die nächsten Veranstaltungen der Akademie für Frauen ist der Vortrag „Ökologischer Wandel geschlechterverantwortlich“ zum Weltfrauentag am 9. März und der Frauensalon zum Thema „Nachhaltiger Konsum“ am 14. März. Mehr Informationen und weitere Programmpunkte stehen im Internet unter der Adresse www.heinrich-pesch-haus.de/angebote-fuer-frauen.