Die Akademie des Mannheimer Universitätsklinikums ist eine der größten Ausbildungseinrichtungen der Region. Sie öffnet am Samstag, 8. Juli, 10 bis 15 Uhr, im Stadtteil Franklin, Birkenauer Straße 55, ihre Türen. Beim Tag der offenen Tür präsentieren sich alle Schulen der Akademie mit ihren medizinischen Ausbildungsberufen, darunter zur Anästhesietechnischen und Operationstechnischen Assistenz sowie zur Pflegefachkraft, Gesundheits- und Krankenpflege-Hilfe, Physiotherapie und zum Medizinischen Technologen für Laboratoriumsanalytik beziehungsweise Radiologie.

Ausprobieren erwünscht

Mehr als 700 Ausbildungsplätze bietet die Einrichtung an. Außerdem gibt es Informationen über die Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten sowie zu unterschiedlichen Bachelor- und Master-Studiengängen. Besucher können die frisch sanierten Räume und neuen Labore in der ehemaligen Middle School auf Franklin besichtigen und die modernen Lehrmethoden kennenlernen. Bei zahlreichen Mitmach-Angeboten können sie verschiedene Dinge selbst ausprobieren: zum Beispiel das Digitalmikroskop, die Simulation einer minimal-invasiven Operation, Gefäßuntersuchungen, Wundversorgung, Säuglingspflege oder vielfältige physiotherapeutische Behandlungstechniken. Zusätzlich stehen Auszubildende und Lehrkräfte aller Fachrichtungen für Auskünfte und Gespräche bereit.

„Über ein Drittel aller Ausbildungsverträge in Deutschland werden in nur zehn Berufen abgeschlossen – darunter auch die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten“, sagt Akademie-Direktor Marcus Hoffmann. Es gebe im Gesundheitswesen jedoch eine große Bandbreite attraktiver und zukunftssicherer Berufsausbildungen und Studiengänge, fügt er an. Weitere Informationen: www.akademie-umm.de.