Die Aids-Hilfe Ludwigshafen ist in neue Räume in die Oberstraße 16 nach Mundenheim umgezogen. Dort wird das Regenbogencafé am morgigen Donnerstag wieder öffnen. Telefonisch erreichbar unter 0621 68567521 ist die Aids-Hilfe zu den Öffnungszeiten montags, 11 bis 14 Uhr, und donnerstags, 11-18 Uhr. In dringenden Fällen ist sie auch mobil unter 01578 6362960 erreichbar.