Der feuchte Sommer hat dazu beigetragen, dass sich das städtische Grün nach drei Trockenjahren wieder etwas erholt hat. Nach wie vor fehle es aber an Wasserreserven im Boden, sodass auch in diesem Jahr wieder Bäume wegen Trockenschäden gefällt werden müssen. Darüber hat die Grünbereichsleiterin Gabriele Bindert den Ortsbeirat Süd informiert.

Im Stadtteil Süd gibt es nach Angaben der Verwaltung 7860 Bäume. Die häufigste Baumart ist der Ahorn (3400). In Mitte sind 2240 Bäume gezählt worden, darunter 715 Ahorn. Die größten Grünflächen sind der Stadtpark auf der Parkinsel sowie entlang der Rheinpromenade. Insgesamt 98 Hektar öffentliches Grün gibt es in Süd, wovon allein 30 Hektar auf den Stadtpark entfallen und 18 Hektar auf das sogenannte Straßenbegleitgrün und weitere 16 Hektar auf die Sportgelände entfielen, wie Bindert erläuterte.

Die Stadt hat einen sogenannten Masterplan Grün entwickelt, um stadtweit mit weniger Personal und weniger Geld die Flächen zu unterhalten. Kernstück ist die Unterteilung in verschiedene „Pflegestufen“: intensiv, Standard und minimal. „Grün kostet Geld. Je aufwendiger die Pflege ist, desto teurer“, meinte Bindert. Deshalb werde bei Neuanlage von Flächen darauf geachtet, dass sie möglichst wenig Pflege brauchen. Außerdem spiele der Artenschutz eine Rolle. Es sei gut für die Insekten, wenn eine Wiese höher wachse und die Pflanzen blühen. Deshalb sei es nicht sinnvoll, dort wöchentlich zu mähen.

Blühwiese angeregt

Der Ortsbeirat griff auf Initiative der Grünen diese Sichtweise auf und beschloss, eine Blühwiese auf den Mittelstreifen und an den Randbereichen der Rheinallee anzuregen. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) forderte zudem die Verwaltung auf, gefällte Straßenbäume so schnell wie möglich wieder zu ersetzen. Allein in Süd müssten nach Binderts Angaben 133 und in Mitte 68 Bäume nachgepflanzt werden.