Mitglieder der Ahmadiyya Gemeinde Ludwigshafen haben an Neujahr die Innenstadt vom Müll der Silvesternacht gereinigt. Nach einem gemeinsamen Gebet und anschließendem Frühstück starteten 42 Mitglieder der Gemeinde ihr Putzaktion um 7.30 Uhr am Berliner Platz in der Stadtmitte. Etwa zwei Stunden lang wurde der Berliner Platz, die Ludwigsstraße der Rathausplatz gesäubert. Rund 50 Mülltüten wurden gefüllt, teilt die Gemeinde weiter mit. In ganz Deutschland räumen Ahmadiyya-Mitglieder seit einigen Jahren an Neujahr Straßen und Plätze an ihren Wohnorten auf. Über 240 Gemeinden hätten dieses Jahr mitgemacht, berichtet die Ahmadiyya-Jugendorganisation. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat (Gemeinde) versteht sich als eine Reformbewegung im Islam. Gegründet wurde sie durch Hadhrat Mirza Ghulam 1889 in Quadian (Indien). 1974 wurden ihre Anhänger in ihrem Ursprungsland Pakistan zu Nichtmuslimen erklärt. Heute soll die Glaubensgemeinschaft mehrere zehn Millionen Anhänger in über 200 Ländern der Welt haben. In Deutschland zählt sie zu den ältesten muslimischen Gemeinden. Deutschlandweit hat sie etwa 45.000 Mitglieder. Ihre Zentrale befindet sich in Frankfurt am Main.