Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ludwigshafener Ahmad Ali hat sich im Heimkampf in der Friedrich-Ebert-Halle einen internationalen Titel gesichert. Aber er will noch mehr – und möglichst noch in diesem Jahr.

Nach der zuletzt verpassten EM-Titelverteidigung und dem anschließenden Nichterscheinen seines Gegners durfte Ahmad Ali jetzt in seiner Heimatstadt Ludwigshafen