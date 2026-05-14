Ein 45-Jähriger hat am Mittwochnachmittag im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt einen Rettungssanitäter angegriffen und ihn zu Boden geworfen. Nach Angaben der Polizei lag der Sanitäter beim Eintreffen der Streife auf dem Boden, während der Patient ihn am Kragen packte. Die Beamten trennten sie und brachten den Mann zu Boden. Als sie ihn festnahmen, wehrte er sich massiv, schlug den Kopf auf den Boden und trat in Richtung der Polizisten, sodass sechs Beamte nötig waren, um ihn zu fesseln. Die Polizei brachte den Mann zum Revier in der Neckarstadt. Er gab dort an, unter Drogeneinfluss zu stehen; eine Blutprobe wurde ihm freiwillig entnommen. Der Sanitäter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der 45-Jährige erlitt leichte, oberflächliche Verletzungen. Polizisten wurden nicht verletzt.