Die Polizei musste am Samstagmorgen einen aggressiven 29-Jährigen fesseln und fixieren, um ihn in Schach zu halten. Ihm werden mehrere Vergehen vorgeworfen. Zunächst hatte der Obdachlose einen 50-Jährigen in einer Bankfiliale in der Maudacher Straße (Gartenstadt) angepöbelt und bedroht. Als sich der 50-jährige in seinen Pkw flüchtete, verfolgte ihn der 29-Jährige, trat gegen die Fahrertür und schlug mit einem Stein gegen die Seitenscheibe. Beim Eintreffen der Polizeistreife stieg der 29-jährige auf sein Rad und versuchte zu flüchten. Die Flucht endete nach wenigen Metern, als der 29-Jährige gegen das Heck eines am Fahrbahnrand wartenden Autos einer jungen Frau fuhr und stürzte. Der aufgebrachte Mann wurde gefesselt und fixiert, was ihn jedoch nicht davon abhielt, die junge Frau zu beschimpfen. Des Weiteren stand der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Geringe Mengen führte er mit sich, ebenso wie ein verbotenes Einhandmesser, einen sogenannten Grinder, und eine Feinwaage. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt, dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.