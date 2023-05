Ein 43-Jähriger Wohnsitzloser hat am Samstag in Oppau zunächst einen anderen Mann und anschließend Polizeibeamte attackiert. Dafür landete er am Ende des Tages in einer Zelle. Nach Polizeiangaben schlug der betrunkene Obdachlose um 17.20 Uhr an der Endhaltestelle in der Bad-Aussee-Straße zunächst auf einen jüngeren Mann ein. Zahlreiche Personen beobachteten die Szene und riefen die Polizei. Gegen die Beamten leistete der 43-Jährige Widerstand, indem er zunächst nach ihnen trat und sich dagegen aufbäumte, in ein Transportfahrzeug einzusteigen. Der Mann versuchte zudem, die Polizisten mit Bissen und Kopfstößen zu verletzen, bevor er gefesselt in Gewahrsam genommen wurde. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Widerstand erstattet. Der jüngere Mann, den der Täter zuerst angegriffen hatte, war nicht mehr am Tatort. Dieser Geschädigte soll sich bei der Polizeiinspektion 2 in Ludwigshafen melden. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621 963 2222 mit der Polizei in Verbindung setzen.