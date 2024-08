Ein rücksichtsloser Mercedesfahrer hat am Freitagabend einen anderen Autofahrer in Maudach gefährdet, bedroht und schließlich sogar dessen Fahrzeug beschädigt. Nach Polizeiangaben war der Geschädigte mit seinem Fahrzeug zwischen 18 und 19 Uhr in der Speyerer Straße in Richtung Maudach unterwegs. Der unbekannte Mercedesfahrer kam ihm mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Danach wendete der Gesuchte seinen Wagen, folgte dem Geschädigten und schloss mehrfach so nah auf dessen Fahrzeug auf, dass dieser das Kennzeichen des Mercedes nicht mehr ablesen konnte. Der Mercedesfahrer zwang den Geschädigten daraufhin zum Anhalten und bedrohte ihn. Im Bereich der Johannes-Essig-Straße fuhr der Täter mit seinem Pkw absichtlich auf das Heck des anderen Autos auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend flüchtete er mit seinem Wagen von der Berg- in Richtung Hindenburgstraße. Der Gesuchte soll 30 bis 35 Jahre alt, stämmig, trainiert und gebräunt sein. Er hat eine Glatze und einen Kinnbart. Er soll ein schwarzes Mercedes-Cabrio gefahren sein. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621 963-2122.