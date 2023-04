Ein wenig kooperativer 35-jähriger „Autobesetzer“ hat in der Nacht auf Samstag die Polizei auf Trab gehalten. Gegen 2.20 Uhr verschaffte sich der Mann Zutritt zu einem am Straßenrand in der Ludwigstraße (Innenstadt) geparkten Pkw und setzte sich auf den Fahrersitz. Der Eigentümer des Wagens konnte den Mann noch rechtzeitig daran hindern, wegzufahren und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wollte der 35-Jährige das Fahrzeug nicht verlassen und verhielt sich sehr aggressiv. Nur unter erheblichem Kraftaufwand konnte der augenscheinlich unter Drogen stehende Mann aus dem Auto gezerrt werden. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die restliche Nacht verbrachte er im polizeilichen Gewahrsam. Den Mann erwartet eine Strafanzeige. Vorgeworfen wird ihm versuchter Diebstahl und Widerstand gegen die Polizei.